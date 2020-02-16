Германия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Поединок 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Хоффенхайм принимал на своем поле Вольфсбург, выдался действительно интересным в плане забитых голов.

Команды показали результативный матч, победителем которого стали "волки" (2:3). Воут Вегхорст — главный герой встречи, поскольку он смог оформить в ворота соперника хет-трик, дважды реализовав пенальти.

Смотрите видео голов и обзор матча Хоффенхайм — Вольфсбург:

Хоффенхайм – Вольфсбург 2:3

Голы: Баумгартнер, 45, Крамарич, 60 (с пенальти) – Вегхорст, 18, 52 (оба – с пенальти), 71

Хоффенхайм: Бауманн, Пош, Хюбнер, Бичакчич (Цубер, 46), Кадержабек, Самассеку, Сков, Гриллич (Даббур, 74), Руди (Бруун Ларсен, 46), Баумгартнер, Крамарич

Вольфсбург: Кастельс, Кнохе, Руссийон, Мбабу, Брукс, Гилавоги, Арнольд, Шлагер, Штеффен (Брекало, 69), Вегхорст (Гинчек, 90), Мехмеди (Клаус, 87)

Предупреждения: Арнольд, Руди, Хюбнер, Вегхорст.