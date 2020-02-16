Германия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

РБ Лейпциг, один из претендентов на золотые медали Бундеслиги, принимал на своем поле Вердер в рамках 22-го тура немецкого первенства.

"Быки" без проблем одолели соперника со счетом 3:0 и временно вернулись на первую строчку турнирной таблицы. Теперь лидерство чемпионата Германии находится в руках Баварии, которая отстает от Лейпцига на два очка, но имеет один матч в запасе.

Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг — Вердер:

Лейпциг – Вердер 3:0

Голы: Клостерманн, 17, Шик, 39, Мукиеле, 46.

Лейпциг: Гулачи – Клостерманн (Ампаду, 60), Упамекано, Хальстенберг – Мукиеле, Забитцер, Лаймер (Айдара, 60), Анхелиньо – Ольмо (Форсберг, 69) – Вернер, Шик.

Вердер: Павленка – Велькович, Фогт (Топрак, 61), Мойсандер – Гебре Селассие, Эггештайн, Классен, Фридль – Битенкур (Эггештайн, 81), Осако (Сарджент, 65), Рашица.

Предупреждения: Эггештайн, Упамекано.