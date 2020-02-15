"Быки" победили дома со счетом 3:0.
Лейпциг празднует победу, Getty Images
15 февраля 2020, 18:38
В матче 22-го тура Бундеслиги Лейпциг одержал победу над Вердером со счетом 3:0. Голами в составе "быков" отметились Лукас Клостерманн, Патрик Шик и Норди Мукиеле.
Эта победа позволила Лейпцигу временно вернуться на первую строчку, обойдя Баварию, а Вердер остался в зоне вылета.
Лейпциг – Вердер 3:0
Голы: Клостерманн, 17, Шик, 39, Мукиеле, 46.
Лейпциг: Гулачи – Клостерманн (Ампаду, 60), Упамекано, Хальстенберг – Мукиеле, Забитцер, Лаймер (Айдара, 60), Анхелиньо – Ольмо (Форсберг, 69) – Вернер, Шик.
Вердер: Павленка – Велькович, Фогт (Топрак, 61), Мойсандер – Гебре Селассие, Эггештайн, Классен, Фридль – Битенкур (Эггештайн, 81), Осако (Сарджент, 65), Рашица.
Предупреждения: Эггештайн, Упамекано.
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