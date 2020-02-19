Германия

Футболист намекает о своем желании остаться в Германии.

Защитник мадридского Реала, находящийся в аренде в дортмундской Боруссии, Ашраф Хакими прокомментировал свое будущее.

"В конце июня моя аренда в Дортмунд заканчивается и я должен вернуться в Реал, но случиться может все, что угодно. Посмотрим, как все сложится летом. Я сейчас думаю только о том, чтобы играть как можно чаще и продолжать прогрессировать. Здесь, в Германии, мне дают такую возможность", — цитирует игрока Goal.com

21-летний марокканец находится в дортмундском клубе с лета 2018-го. За это время футболист отыграл 61 матч за "шмелей", отметившись 9 голами и 16 ассистами.

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