Германия

Контракт немецкого специалист с "красными" рассчитан до конца текущего сезона.

Ханс Флик возглавил Баварию в ноябре прошлого года после ухода Нико Ковача, после чего вернул мюнхенцев на первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги.

Руководство Баварии планирует обсудить будущее с немецким специалистом в мае и может предложить новый контракт, однако сам Флик "живет сегодняшним днем".

"Я живу настоящим и просто наслаждаюсь моментом. Мы пытаемся проделывать хорошую работу. Никто не знает, что произойдет в будущем. Баварии необходима спокойная обстановка, чтобы подумать о своем дальнейшем решении".

"Я сосредоточен здесь и сейчас. Когда они будут уверены, решение будет принято. Если они захотят другого тренера, то это не конец света для меня. Я никогда не говорил об этом раньше. Бавария – мои работодатели. Остальные вещи лишь отвлекают", – приводит слова Флика Goal.com.

Стоит отметить, что действующее соглашение Ханса Флика с Баварией рассчитано до конца текущего сезона, поэтому летом специалист может отправиться работать в другую команду.

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