Германия

Гол Роберта Левандовски в конце встречи принес мюнхенцам три очка.

Бавария в рамках 23 тура принимала Падерборн на своем поле. Открыть счет удалось в середине тайма благодаря точному удару Гнабри.

Однако гости не сдались и восстановили паритет под занавес первого тайма. Левандовски вновь вывел Баварию вперед за 20 минут до конца матча.

Тем не менее, Падерборн опять сравнял счет. Казалось, что команды закончат поединок при равном счете, но Левандовски вновь забил и принес три очка Баварии.

Бавария — Падерборн 3:2

Голы: Гнабри, 25, Левандовски, 70, 88 — Србены, 44, Мишель, 75

Бавария: Нойер — Одриосола, Лукас, Алаба, Дэвис — Киммих, Алькантара, Толиссо — Гнабри, Левандовски, Коутиньо

Падерборн: Цингерле — Янс, Штрохдик, Шонлау, Холтманн — Прегер, Гжасула, Василиадис, Антви-Аджей — Србены, Мамба

Предупреждения: Лукас — Гжасула, Антви-Аджей, Мишель