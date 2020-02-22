Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

В матче 23-го тура Бундеслиги Бавария одержала победу над Падерборном со счетом 3:2. "Красные" дважды выходили вперед, но гостям удавалось сравнивать. Победу мюнхенском клубу принес гол Роберта Левандовски на 88-й минуте, который оформил дубль.



Бавария — Падерборн 3:2

Голы: Гнабри, 25, Левандовски, 70, 88 — Србены, 44, Мишель, 75.

Бавария: Нойер — Одриосола, Лукас, Алаба, Дэвис — Киммих, Алькантара, Толиссо — Гнабри, Левандовски, Коутиньо.

Падерборн: Цингерле — Янс, Штрохдик, Шонлау, Холтманн — Прегер, Гжасула, Василиадис, Антви-Аджей — Србены, Мамба.

Предупреждения: Лукас — Гжасула, Антви-Аджей, Мишель.

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