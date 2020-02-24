Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

В матче 23-го тура Бундеслиги Вольфсбург разгромил на своем поле Майнц со счетом 4:0. Дублем в составе "волков" отличился полузащитник Ренато Штеффен, а еще по голу в свой актив записали нападающий Йосип Брекало и защитник Янник Герхардт.



Вольфсбург – Майнц 4:0

Голы: Брекало, 21, Штеффен, 45, 68, Герхардт, 49.

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Кнохе, Брукс, Отавио — Штеффен (Жоао Виктор, 71), Герхардт, Шлагер, Брекало (Карамоко, 82) — Вегорст, Гинчек (Мехмеди, 74).

Майнц: Центнер — Бросински (Онисиво, 62), Брума, Ниакате, Пьер-Габриэль, Баку - Латца, Озтуналы (Матета, 67), Баррейро (Боэтиюс, 46), Квайсон — Салаи.

Предупреждения: Баррейро, Пьер-Габриэль.

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