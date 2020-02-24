Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.
Вольфсбург – Майнц, Getty Images
24 февраля 2020, 06:45
В матче 23-го тура Бундеслиги Вольфсбург разгромил на своем поле Майнц со счетом 4:0. Дублем в составе "волков" отличился полузащитник Ренато Штеффен, а еще по голу в свой актив записали нападающий Йосип Брекало и защитник Янник Герхардт.
Вольфсбург – Майнц 4:0
Голы: Брекало, 21, Штеффен, 45, 68, Герхардт, 49.
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Кнохе, Брукс, Отавио — Штеффен (Жоао Виктор, 71), Герхардт, Шлагер, Брекало (Карамоко, 82) — Вегорст, Гинчек (Мехмеди, 74).
Майнц: Центнер — Бросински (Онисиво, 62), Брума, Ниакате, Пьер-Габриэль, Баку - Латца, Озтуналы (Матета, 67), Баррейро (Боэтиюс, 46), Квайсон — Салаи.
Предупреждения: Баррейро, Пьер-Габриэль.
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