Германия

Football.ua подводит итоги 23-го тура чемпионата Германии.

Конечно, тур еще не завершился, а свой поединок сегодня, 24-го февраля, предстоит сыграть Айнтрахту и Униону в очной встрече, но так как результат этого матча особых турнирных изменений за собой не принесет, мы вполне может проанализировать, что произошло на полях Германии и как это повлияло на гонку за серебряную салатницу, места в еврокубковой зоне и в борьбе за прописку в элите.

23-й тур:

Скромный Падерборн заставил страдать Баварию, Лейпциг прошелся катком по Шальке

Только самые отчаянные могли предположить, что Падерборн, который безнадежно пребывает на дне турнирной таблицы, сумеет доставить серьезные проблемы Баварии, которая сейчас находится в великолепной форме, лидируя в турнирной таблице. Кроме того, "красные" играли в родных стенах, что лишь минимизировало шансы гостей. Проще говоря, ожидалось, что вопрос с победителем поединка баварцы решат еще к концу первого тайма, как это было в предыдущих встречах. Но, видимо, недооценка соперника сыграла свою роль.

Первый звоночек о том, что просто команде Флика не будет, прозвучал уже на четвертой минуте, когда Падерборн забил гол, отмененный из-за офсайда. "Красные" довольно быстро пришли в себя, начав осаду ворот оппонента. Дальше сценарий, казалось бы, пошел по плану мюнхенцев, так как Гнабри на 25-й минуте открыл счет. Сразу стоит отметить, что по ходу поединка было видно, что мыслями мюнхенцы уже были в матче Лиги чемпионов против Челси. После забитого гола хозяева перешли на экономный режим, но холодный душ их настиг под занавес первой половины, когда ошибка Нойера позволила Падерборну сравнять счет.

Естественно, Бавария взялась штурмовать ворота "черно-красных" со старта второго тайма. Опять-таки, хоть и моменты у мюнхенцев были, Падерборну вполне удавалось сушить игру, да и острота этих самых моментов порой оставляла желать лучшего. Как бы там ни было, на 70-й минуте Левандовски вывел свою команду вперед, но прошло пять минут, как Падерборн вновь шокировал Альянц Арену, восстановив паритет. До сенсации не хватило буквально несколько минут. Очередная точная передача Гнабри на Левандовски завершилась точным ударов в касание на 88-й минуте. С большим трудом, но Бавария таки набирает важные три очка.

У Лейпцига, в свою очередь, испытание было куда труднее. Команда Нагельсманна отправилась на выезд к Шальке, который в родных стенах в текущем сезоне проиграл лишь один раз. Потеря очков позволила бы Баварии оторваться от конкурента в борьбе за первое место. Даже ничья создала бы преимущество "красных" над "быками" в три очка, имея при этом лучшую разницу забитых и пропущенных. Но Лейпциг вполне понял всю серьезность задачи, начав уничтожать оппонента уже с первых минут.

Точнее, гости открыли счет буквально сразу после стартового свистка. Далее же весь первый тайм прошел при полной доминации Лейпцига. "Синие" за 45 минут не нанесли ни единого удара, но сил обороняться у команды Вернера хватало. "Быки" хоть и осаждали соперника, но особой опасности в первом тайме больше создать не смогли. Понимая, что ситуация складывается не наилучшим образом, "кобальтовые" решили внести изменения в свою игру во втором тайме, начав играть более открыто. И ошиблись.

Как только Шальке выпустил двух атакующих футболистов, Лейпциг тут же удвоил преимущество на 61-й минуте. Затем последовали открытый футбол на встречных курсах, но в одни ворота. На атаку Шальке "быки" отвечали своим результативным выпадом. На 68-й минуте удалось реализовать угловой, а на 80-й Анхелиньо точно пробил мимо Нюбеля. Погром хозяев завершился на 89-й минуте. Форсберг оформил свой гол, а Нкунку — четвертый ассист за матч.

Спокойная победа Боруссии Д, обидная осечка Гладбаха

Конечно, спокойной победу Дортмунда можно учесть, если не смотреть первый тайм матча против Вердера. Несмотря на то, что у бременцев все печально, против Боруссии играть они умеют, так как не столь давно обыграли команду Фавра в Кубке Германии со счетом 3:2. Неплохо они начали и очный поединок в рамках Бундеслиги. Статистически и по игре, Вердер мало чем уступал гостям в первом тайме. Тут, конечно, скорее вопросы к "шмелям", которые никак не могли войти в матч.

Во второй половине Дортмунд осознал, что же шло не так, перейдя на свой традиционный открытый футбол. Да, Бремен начал атаковать ворота Бюрки, создав несколько моментов на старте тайма, но и дортмундцы сумели раскрыть свой атакующий потенциал. Как бы там ни было, первых гол гости забили со стандарта. Санчо сделал очередной ассист с углового на 52-й минуте, а Загаду точно пробил по воротам. На 66-й минуте о себе в очередной раз дал знать Холанд, точно замкнув передачу Хакими. Счет стал 2:0, и силы Вердера были на исходе.

Холанд и Хакими на двоих имели еще четыре неплохие возможности забить, но острой надобности в этом не было, и Боруссия спокойно довела матч до конца. Команда Фавра продолжает следовать за лидерами турнирной таблицы, а Вердер проиграл уже пятый матч кряду в Бундеслиге, оставаясь на предпоследнем месте.

Гладбах на своем поле сыграл вничью с Хоффенхаймом, и для болельщиков Боруссии такую ничью можно считать поражением. По порядку. "Жеребцы" отлично начали встречу, забив на 11-й минуте усилиями Гинтера. Попытка сразу дожать гостей успехом не увенчалась. Хоффенхайм в течение всей первой половины старался восстановить паритет, и лишь под занавес тайма хозяева также ответили своими серьезными моментами. Вероятно, если бы счет был 2:0 до перерыва, Боруссия по итогу обеспечила бы себе три очка.

Все самое интересное началось после перерыва. На первый план матча вышел форвард "жеребцов" Алассан Плеа. Сначала француз на 75-й минуте не реализовал пенальти. Плеа пробил довольно слабо и Бауманн в прыжке отразил удар. Затем Алассан на 83-й минуте таки забил гол, но спустя несколько минут арбитр с помощью видеоповтора углядел игру рукой у нападающего. Тем не менее, счет был 1:0, а победа была близка. Но другого мнения был хавбек Хоффе Рибейру, который точно пробил по воротам на 92-й минуте.

С турнирной точки зрения — это довольно тяжелый результат для Гладбаха. Команда Розе отпустила вперед конкурентов, которые свои поединки синхронно выиграли, да и место в зоне Лиги чемпионов теперь придется защищать от посягательств Байера.

Леверкузен в погоне за топ-4, Кельн уничтожил Герту

Байер находится в великолепной форме. "Фармацевты" одержали победы в пяти последних матчах во всех турнирах, а в Бундеслиге сравнялись по очкам с Гладбахом. Правда, у Боруссии еще есть игра в запасе. Как бы там ни было, Бош нашел рецепт качественного футбола для своих футболистов, и теоретически, леверкузенцы и за серебряную салатницу побороться могут, но и место в топ-4 можно расценивать, как отличный результат по итогам сезона.

В 23-м туре Байер в родных стенах принимал Аугсбург, который прочно закрепился в середине турнирной таблицы. "Фуггеры", хоть команда довольно непростая, но довольно проблемно набирает очки на выезде, проиграв четыре последних гостевых поединка.

Очную встречу команда Боша выиграла довольно спокойно. Аугсбург неплохо начал, создав несколько опасных моментов, но затем Байер перехватил инициативу, взяв мяч под свой контроль. Серия моментов завершилась голом Диаби на 25-й минуте и взятием ворот от Амири на 59-й. Комфортная победа хозяев, которая значительно улучшила шансы на высокие места.

В первом круге Герта на выезде разгромила Кельн со счетом 4:0. Теперь же "козлы" сполна отплатили своим обидчикам, опозорив берлинцев уже перед родными трибунами. Всего за матч гости нанесли 17 ударов, 11 из которых пришлись в створ ворот. Избиение Герты началось с четвертой минуты, когда отличился Кордоба. На 22-й минуте форвард удвоил преимущество, а на 37-й Каинц сделал счет 3:0, фактически решив исход встречи еще до перерыва.

Герта сделала ряд замен после перерыва, но никакого результата это не принесло. На 62-й Кельн довел счет до разгромного, а уже на 69-й минуте Ут поставил окончательную точку. После этого "козлы" забивать перестали, а берлинцы не сумели ответить даже голом престижа.

Конечно, команды довольно далеки от зоны вылета, но поединок показал, что многомиллионные трансферы Герты пока еще себя не окупают, а болельщики Кельна, который страдали в первой половине сезона, могут с оптимизмом смотреть на финиш сезона.

Одной строкой:

Вольфсбург легко одолел Майнц. Команда Гласнера забила четыре безответных гола, приблизившись к зоне Лиги Европы.

Фрайбург дома уступил Фортуне. "Грифы" довольно неожиданно и безвольно проиграли дюссельдорфцам, которые улучшили свое положение в таблице.

Таблица: