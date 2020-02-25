Германия

"Фармацевты" раздумывают над ценником для 20-летнего футболиста.

Полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц станет одним из главных инфоповодов в будущее трансферное окно. По информации Liverpool Echo, за игроком всерьез следят Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Сообщается, что немецкий клуб ждет предложений от английских клубов. Тем не менее, "фармацевты" еще не определились с суммой, которую хотят выручить за игрока.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Хаверца достигает 90 млн евро. Контракт хавбека с Байером рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне 20-летний немец отыграл 29 матчей за леверкузенцев во всех турнирах, отметившись 7 голами и 3 ассистами.

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