Гнабри: Мне нравится играть на фланге

Германия

Футболист рассказал, что его вдохновляла работа Роббена и Рибери на тренировках.

Хавбек мюнхенской Баварии Серж Гнабри рассказал как ему играется на позиции правого вингера, которая стала для него новым амплуа в текущем сезоне.

"В прошлом сезоне я играл больше в середине или на левом краю, а сейчас играю справа. Поначалу это казалось чем-то новым и необычным, но со временем я стал к этому привыкать. У меня есть навыки для игры на флангах, хотя я начинал играть в центре. Но мне нравится играть с краю".

"Я лично видел, как Арьен Роббен и Франк Рибери выкладываются каждый день. Даже в конце карьеры они были очень мотивированы и в хорошей форме. Играя бок-о-бок с этими парнями, можно многому научиться, они наглядно показывают, как ты можешь развиваться. Печально, когда такие игроки уходят, ведь они очень сильны как на поле, так и в раздевалке. Но нужно заниматься собой и брать ответственность на себя", — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Мюнхенцы сегодня встретятся с Челси в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Лондоне на Стэмфорд Бридж. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.