Поляк не поможет своей команде в течение месяца из-за травмы.
Роберт Левандовски, getty images
26 февраля 2020, 18:31
Официальный сайт Баварии сообщает, что нападающий команды Роберт Левандовски пропустит около четырех недель из-за трещины в левом коленном суставе.
Отмечается, что польский форвард получил травму в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов против Челси, который мюнхенцы выиграли со счетом 3:0.
Медицинский штаб баварцев сообщает, что десять дней футболист пробудет в гипсе, после чего сможет вернуться к тренировочному процессу. На поле же Левандовски сумеет выйти через месяц.
К слову, в игре против лондонцев нападающий повторил рекорд Роналду по количеству выездных голов в Лиге чемпионов.