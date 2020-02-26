Германия

Поляк не поможет своей команде в течение месяца из-за травмы.

Официальный сайт Баварии сообщает, что нападающий команды Роберт Левандовски пропустит около четырех недель из-за трещины в левом коленном суставе.

Отмечается, что польский форвард получил травму в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов против Челси, который мюнхенцы выиграли со счетом 3:0.

Медицинский штаб баварцев сообщает, что десять дней футболист пробудет в гипсе, после чего сможет вернуться к тренировочному процессу. На поле же Левандовски сумеет выйти через месяц.

К слову, в игре против лондонцев нападающий повторил рекорд Роналду по количеству выездных голов в Лиге чемпионов.