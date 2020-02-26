Германия

Экс-тренер берлинцев раскритиковал свой бывший клуб.

Бывший главный тренер и технический директор Герты Юрген Клинсманн прошелся критикой по своему бывшему клубу.

"Руководство должно быть немедленно полностью заменено. Если этого не произойдет, через некоторое время выдающиеся новички команды станут средними игроками".

"Менеджер клуба Михаэль Преец виновен годах катастрофических неудач во всех областях. У клуба нет культуры футбола, Преец думает только о трансферах, а у руководства нет никакой харизмы. В Герте не существует доверительных отношений между руководством и техническим руководством, то есть тренерами и руководителями команд".

"Я говорил с Рангником. Он ясно заявлял, что считает берлинский проект захватывающим, но никогда не станет работать под руководством Прееца", — цитирует Клинсманна Bild.

Ранее странный уход Клинсманна из клуба прокомментировал главный инвестор Герты.