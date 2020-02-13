Германия

Ларс Виндхорст прокомментировал уход главного тренера.

Ранее Юрген Клинсманн ушел с поста главного тренера Герты, чтобы продолжить работу в клубе на административной должности, ссылаясь на то, что не получает должной поддержки от игроков и персонала.

Ларс Виндхорст, который является основным инвестором берлинцев, рассказал, что клуб не сможет дать Клинсманну место в совете директоров из-за способа ухода, а также заявил, что так мог поступить только подросток.

"Жаль, что Клинсманн так ушел из клуба. Я общался с ним по телефону, он извинился. Однако, к сожалению, после такого он не сможет работать в совете директоров клуба. То, как он нас покинул, сложно принять. Подобные вещи может сделать только подросток, а в бизнесе так никто не поступает", — приводит слова Ларса Виндхорста ESPN.

Напомним, Герта на данный момент рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера.