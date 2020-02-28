Германия

Причиной этого стал перенос встречи РБ Зальцбург — Айнтрахт из-за шторма.

Матч 24-го тура Бундеслиги Вердер – Айнтрахт, запланированный на 1-е марта, перенесен, сообщили оба клуба в Твиттере.

Новая дата игры пока неизвестна, однако пока говорят о возможности вставить эту игру между 33-м (9 мая) и 34-м (16 мая) туром.

Ранее матч Айнтрахта на выезде в 1/16 финала Лиги Европы против Зальцбурга был смещен из-за угрозы шторма. Вместо четверга он состоится сегодня в 19:00 по киевскому времени.