Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать первого тура немецкой Бундеслиги между Хоффенхаймом и мюнхенской Баварией.

После первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского Челси (0:3), главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик лишь немного освежил стартовый состав своей команды. Пока Роберт Левандовски будет восстанавливаться от повреждения голени, его место на острие атаки отойдет к Джошуа Зиркзее. Кроме того, Леона Горецку в центре полузащиты заменил Филипе Коутиньо.

Хоффенхайм: Бауманн — Руди, Нордтвейт, Хюбнер, Цубер — Самассеку, Гриллич — Сков, Баумгартнер, Бруун Ларсен — Бебу.

Запасные: Пентке, Кадержабек, Бичакчич, Акпогума, Крамарич, Рибейро, Байер, Пош.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тиаго — Мюллер, Коутиньо, Гнабри — Зиркзее.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Мартинес, Кюизанс, Горецка, Эрнандес, Толиссо, Батиста-Майер.



Матч Хоффенхайм — Бавария начнется в 16:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.