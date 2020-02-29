Германия

Состоялись очередные матчи 24-го тура чемпионата Германии.

В первом тайме матча между Аугсбургом и Боруссией Менхенгладбах зрители голов не увидели.

Как оказалось, команды все оставили на второй тайм. Бенсебаини и Штиндль к 53-й минуте обеспечили комфортное преимущество гостям, но вскоре Левен отквитал один мяч.

Штиндль на 79-й минуте забил еще один гол, но и тут Аугсбург не замешкался с ответом, через четыре оборота секундной стрелки сократил отставание в счете Финнбогасон.

Аугсбург – Боруссия М 2:3

Голы: Левен, 57, Финнбогасон, 83 – Бенсебаини, 49, Штиндль, 53, 79.

Аугсбург: Кубек – Лихтштайнер (Фрамбергер, 46), Гоувелеув, Эдвай, Макс – Рихтер (Кордова, 86), Левен, Хедира (Финнбогасон, 73), Груэсо, Варгас – Нидерлехнер.

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Штробль (Крамер, 75), Закария – Хоффманн, Нойхаус, Тюрам (Плеа, 46) – Штиндль (Эмболо, 86).

Предупреждения: Лихтштайнер, Гоувелеув, Эдвай – Бенсебаини, Гинтер.

Майнц еще в первом тайме домашнего матча против Падерборна забил два гола усилиями Квайсона и Онисиво. Больше счет в игре не менялся – 2:0.

Майнц – Падерборн 2:0

Голы: Квайсон, 29, Онисиво, 37.

Майнц: Центнер – Пьер-Габриэль (Малонг, 64), Брума, Ниахате, Мвене – Озтунали (Фернандес, 74), Баррейро, Баку, Квайсон – Онисиво, Матета (Салаи, 84).

Падерборн: Цингерле – Янс (Михел, 72), Штродиек, Шонлау, Коллинс – Фридйонссон, Гьясула (Сабири, 56), Василиадис – Прегер, Србени, Антви-Аджей (Ястржембски, 56).

Предупреждения: Онисиво – Гьясула, Василиадис, Михел.