Матч Хоффенхайм — Бавария был прерван из-за оскорбительного баннера

Германия

Баннер был направлен в адрес владельца Хоффенхайма.

В матче 24-го тура чемпионата Германии между собой встречаются Хоффенхайм и Бавария.

После того, как счет стал 6:0 в пользу мюнхенской команды, в гостевом секторе был развернут баннер в адрес владельца Хоффенхайма Дитмара Хоппа. На баннере было написано "сын проститутки".

Футболисты и тренерский штаб Баварии обратились к болельщикам с просьбой, чтобы те сняли баннер.

Матч был прерван, а спустя некоторое время поединок возобновился. Следите за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

UPD: футболисты после возобновления игры вышли на поле и перекатывали его по полю между собой, не атакуя ворота друг друга! Судя по всему, такое зрелище продлится до конца матча.