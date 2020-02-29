Матч Хоффенхайм — Бавария был прерван из-за оскорбительного баннера

Баннер был направлен в адрес владельца Хоффенхайма.
Хоффенхайм – Бавария, twitter.com/FCBayern
29 февраля 2020, 18:24
В матче 24-го тура чемпионата Германии между собой встречаются Хоффенхайм и Бавария.
После того, как счет стал 6:0 в пользу мюнхенской команды, в гостевом секторе был развернут баннер в адрес владельца Хоффенхайма Дитмара Хоппа. На баннере было написано "сын проститутки".
Футболисты и тренерский штаб Баварии обратились к болельщикам с просьбой, чтобы те сняли баннер.
Матч был прерван, а спустя некоторое время поединок возобновился. Следите за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
UPD: футболисты после возобновления игры вышли на поле и перекатывали его по полю между собой, не атакуя ворота друг друга! Судя по всему, такое зрелище продлится до конца матча.
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