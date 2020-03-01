Германия

Будущий соперник донецкого Шахтера в Лиге Европы Вольфсбург сумел восстановить паритет в матче, в котором проигрывал в два гола.

В Берлине на Штадион Ан дер Альтен Фьорстерай состоялся поединок 24-го тура Бундеслиги. Унион принимал будущего соперника донецкого Шахтера в Лиге Европы Вольфсбург.

"Волки" проигрывали по ходу матча в два гола, однако сумели вырвать ничью во втором тайме.

После 25 сыгранных матчей Унион с 30-ю очками располагается на десятом месте, опережая зону вылета на девять пунктов и отставая от зоны еврокубков на пять. Следующий матч "железные" проведут в Леверкузене против Байера (4 марта).

Команда Оливера Гласнера занимает седьмое еврокубковое место в Бундеслиге и имеет в активе 35 очков. В следующем туре "волки" встретятся с РБ Лейпциг дома (7 марта), затем 12-марта вновь дома против Шахтера.

Унион Берлин — Вольфсбург 2:2

Голы: Андерссон, 41, Фридрих, 57 — Герхардт, 60, Вегхорст, 81.

Унион: Гикевич — Фридридх, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Андрич, Гентнер (Премель, 73), Ленц — Малли (Ингвартсен, 67), Бюлтер (Рьерсон, 83), Андерссон.

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Кнохе, Брукс, Отавио — Штеффен (Мехмеди, 63), Герхардт, Арнольд, Брекало (Клаус, 88) — Гинчек (Жоау Виктор, 78), Вегхорст.

Предупреждения: Арнольд, Штеффен.