Германия

Срок нового соглашения 21-летнего американца с "быками" рассчитан до 2025 года.

Опорный полузащитник Тайлер Адамс поставил подпись под новым соглашением с РБ Лейпциг, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний американец продлил контракт с "быками" до 2025 года. Финансовые детали новой сделки не уточняются.

Адамс перешел в Лейпциг в Нью-Йорк Ред Буллз в январе 2019 года. В текущем сезоне он провел всего пять матчей в Бундеслиге, в которых результативными действиями не отметился.

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