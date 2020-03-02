Срок нового соглашения 21-летнего американца с "быками" рассчитан до 2025 года.
Тайлер Адамс, РБ Лейпциг
02 марта 2020, 11:07
Опорный полузащитник Тайлер Адамс поставил подпись под новым соглашением с РБ Лейпциг, сообщает пресс-служба клуба.
21-летний американец продлил контракт с "быками" до 2025 года. Финансовые детали новой сделки не уточняются.
Адамс перешел в Лейпциг в Нью-Йорк Ред Буллз в январе 2019 года. В текущем сезоне он провел всего пять матчей в Бундеслиге, в которых результативными действиями не отметился.
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