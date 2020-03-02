Французский защитник попал в лазарет мюнхенцев.
Лукас Эрнандес, фото getty images
02 марта 2020, 19:13
Лукас Эрнандес получил повреждение подколенного сухожилия, сообщает официальный твиттер-аккаунт Баварии.
Данная травма не позволит французскому защитнику сыграть в грядущем поединке Кубка Германии против Шальке.
В этом сезоне Лукас Эрнандес провел 13 поединков в футболке Баварии, заработав три желтые карточки.
Напомним, осенью француз имел проблемы с голеностопом правой ноги, из-за которых пропустил длительный отрезок.