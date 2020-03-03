Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок стадии 1/4 финала Кубка Германии между гельзенкирхенским Шальке и мюнхенской Баварией.

Игры в середине текущей недели в Германии посвещены четвертьфиналу национального Кубка. Бавария и Шальке на поле стадиона "Фельтинс Арена" определят сильнейшего в одном из поединков этого раунда.

Стартовые составы обеих команд выглядят многообещающе с точки зрения атаки. Так, Бавария не выпустит с первых минут ни одного центрального защитника, а Шальке попытается отойти от неудачной серии результатов с помощью перехода на схему с тремя центральными игроками обороны, а также путем исключения юного Александра Нюбеля с линии ворот. Уж слишком много ошибался будущий голкипер "Красной машины" в последнее время.

Шальке: Шуберт — Беккер, Тодибо, Настасич — Кенни, Буджеллаб, Маккенни, Ощипка — Шепф, Бургшталлер, Матондо.

Запасные: Нюбель, Раман, Грегорич, Кутуджу, Арит, Тиав, Меркан.

Бавария: Нойер — Киммих, Павар, Алаба, Дэвис — Тиаго, Толиссо — Гнабри, Горецка, Коутиньо — Мюллер.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Мартинес, Кюизанс, Арп, Даяку, Май, Батиста-Майер, Зиркзее.



Матч Шальке — Бавария начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.