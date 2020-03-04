Германия

Дортмундцы собираются обойти "красных дьяволов" на трансферном рынке.

Боруссия Д собирается пригласить Джуда Беллингэма из Бирмингема, которому 29 июня исполнится 17 лет, сообщает Ruhr Nachrichten.

Именно после семнадцатого дня рождения полузащитник сможет подписать взрослый контракт. Дортмундцы собираются провернуть сделку в кратчайшие сроки и оставить не у дел Манчестер Юнайтед, который был готов заплатить за Беллингэма солидные деньги.

Англичанин в этом сезоне провел 34 поединка в футболке Бирмингема, забив четыре гола и сделав три результативных передачи.

Отметим, Бирмингем надеется, что молодой полузащитник сделает выбор в их пользу и подпишет полноценный контракт.