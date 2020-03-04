"Орлы" комфортно обыграли оппонента.
Айнтрахт - Вердер, getty images
04 марта 2020, 23:47
В четвертьфинальном поединке Кубка Германии Айнтрахт в родных стенах обыграл Вердер, забив две безответных гола.
Кроме того, ранее в следующий раунд турнира квалифицировался Байер, обыграв Унион.
Айнтрахт — Вердер 2:0
Голы: Силва, 46+6 (с пенальти), Камада, 60
Айнтрахт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Ндика — Ильзанкер, Соу, Чендлер (Да Коста, 777), Камада (Кор, 82), Костич — Силва (Пасиенсия, 90)
Вердер: Павленка — Аугустинсон (Вольтмейд, 90+1), Мойсандер, Топрак, Гебре Селасие — Классен, Фогт (Сарджент, 82), Эггештайн — Рашика, Зельке, Битенкур (Осако, 66)
Предупреждения: Абрахам, Хинтереггер — Зельке
Удаление: Костич, 90+1