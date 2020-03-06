Германия

Футболист был удален за грубый фол в игре против Вердера.

Полузащитник франкфуртского Айнтрахта Филип Костич получил дисциплинарное наказание от Немецкого футбольного союза. Об этом информирует Kicker.

Футболист отстранен на четыре поединка Кубка Германии. Всему виной его грубый фол на Омере Топраке в четвертьфинальном поединке национального кубка против Вердера (2:0).

"Орлы", благодаря победе над Вердером, стали участниками 1/2 финала. Жеребьевка турнира состоится 8 марта, в воскресенье.

Соперниками Айнтрахта в следующем раунде турнира могут стать низшелиговый Саарбрюккен, Бавария или Байер.

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