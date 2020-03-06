Германия

Команды на двоих забили три гола в матче.

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги на Бентелер Арене состоялся поединок между Падерборном и Кельном.

На два точных выстрела "козлов" в первом тайме подопечные Баумгарта сумели ответить лишь одним голом во втором тайме.

Примечательно, что в данном поединке фанаты гостевой команды продолжили протесты своих коллег против Немецкого футбольного союза.

Падерборн — Кельн 1:2

Голы: Србены, 73 — Мере, 28, Гектор, 36.

Падерборн: Цингерле — Янс, Штродик, Шонлау, Коллинс — Прегер, Фридйонссон (Ритер, 73), Василиадис, Антви-Аджей (Хольтманн, 42) — Михель (Сабири, 46), Србены.

Кельн: Хорн — Эхизибуэ, Мере, Ляйстнер, Шмиц — Скири, Гектор (Реджбечай, 74) — Кайнц, Ут (Дрекслер, 82), Якобс — Модест (Теродде, 84).

Предупреждение: Србены, Фридйонссон, Сабири — Реджбечай, Ут, Скири, Мере.