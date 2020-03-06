Команды на двоих забили три гола в матче.
Падерборн - Кельн, Getty Images
06 марта 2020, 22:55
В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги на Бентелер Арене состоялся поединок между Падерборном и Кельном.
На два точных выстрела "козлов" в первом тайме подопечные Баумгарта сумели ответить лишь одним голом во втором тайме.
Примечательно, что в данном поединке фанаты гостевой команды продолжили протесты своих коллег против Немецкого футбольного союза.
Падерборн — Кельн 1:2
Голы: Србены, 73 — Мере, 28, Гектор, 36.
Падерборн: Цингерле — Янс, Штродик, Шонлау, Коллинс — Прегер, Фридйонссон (Ритер, 73), Василиадис, Антви-Аджей (Хольтманн, 42) — Михель (Сабири, 46), Србены.
Кельн: Хорн — Эхизибуэ, Мере, Ляйстнер, Шмиц — Скири, Гектор (Реджбечай, 74) — Кайнц, Ут (Дрекслер, 82), Якобс — Модест (Теродде, 84).
Предупреждение: Србены, Фридйонссон, Сабири — Реджбечай, Ут, Скири, Мере.