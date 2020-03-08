Германия

"Шмели" оказались сильнее "жеребят" в 25-м туре чемпионата Германии.

В непростом поединке Боруссия Дортмунд сумела обыграть своего оппонента, что позволило опередить РБ Лейпциг и подняться на вторую строчку.

Также "шмели" сумели оторваться от "жеребят" на пять пунктов в Бундеслиге.

Обзор матча:

Боруссия Менхенгладбах — Боруссия Дортмунд 1:2

Голы: Штиндль, 50 — Азар, 8, Хакими, 71.

Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Закария (Янчке, 36), Элведи — Лайнер, Крамер (Эмболо, 77), Нойхаус, Бенсебаини — Хофманн (Тюрам, 65), Плеа, Штиндль.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Джан, Витсель, Геррейру — Брандт (Санчо, 66), Холанд (Аканжи, 90+3), Азар (Рейна, 83).

Предупреждения: Крамер, Бенсебаини, Гинтер, Лайнер, Нойхаус — Витсель, Загаду, Джан, Санчо, Геррейру.