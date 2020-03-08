Германия

Стали известны полуфинальные пары кубкового турнира.

Состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала Кубка Германии, по итогам которой Бавария, Байер, Айнтрахт и Саарбрюкен узнали своих будущих соперников.

По итогам жребия, Бавария встретится с Айнтрахтом, а Байеру будет противостоять сенсация данного турнира - Саарбрюкен, выступающий в региональной лиге (четвертый по силе дивизион в Германии).

Полуфинальные поединки пройдут 21 и 22 апреля, однако точная дата и время буду известны позже.