Коллектив Ханса Флика набрал очередные три пункта в матче чемпионата Германии.
Бавария — Аугсбург, Getty Images
08 марта 2020, 23:55
Бавария на своем поле принимала Аугсбург в рамках 25-го тура Бундеслиги.
Мюнхенский клуб добыл четвертую победу подряд в чемпионате и продолжает удерживать первую строчку в лиге.
Обзор матча:
Бавария — Аугсбург 2:0
Голы: Мюллер, 53, Горецка, 90+1
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Киммих, Алькантара (Мартинес, 85), Мюллер - Гнабри, Зиркзее (Горецка, 70), Коутиньо (Лукас, 85)
Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Гауэлеу, Едвай (Удуохай, 80), Яго - Хедира, Байер, Левен (Финнбогасон, 76) - Рихтер, Нидерлехнер, Макс (Варгас, 67)
Предупреждение: Алькантара.