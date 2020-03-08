Бавария на своем поле принимала Аугсбург в рамках 25-го тура Бундеслиги. 

Мюнхенский клуб добыл четвертую победу подряд в чемпионате и продолжает удерживать первую строчку в лиге. 

Обзор матча

Бавария — Аугсбург 2:0
ГолыМюллер, 53, Горецка, 90+1

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Киммих, Алькантара (Мартинес, 85), Мюллер - Гнабри, Зиркзее (Горецка, 70), Коутиньо (Лукас, 85)

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Гауэлеу, Едвай (Удуохай, 80), Яго - Хедира, Байер, Левен (Финнбогасон, 76) - Рихтер, Нидерлехнер, Макс (Варгас, 67)

Предупреждение: Алькантара. 