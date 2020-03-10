Германия

Норвежец поделился своими задачами в немецком клубе.

Нападающий Эрлинг Холанд прокомментировал свои выступления в Боруссии Дортмунд и рассказал о своих целях.

"Я перешел в Дортмунд как обычный футболист и до сих пор им остаюсь. Ничего не изменилось. Но приятно слышать комплименты, это означает, что я делаю успехи.

С малых лет я знал, что способен выступать на таком уровне. Знал, что могу влиять на результат. И знал, что в будущем смогу играть еще лучше.

Пытаюсь тяжело работать, чтобы стать лучше как футболист. Поэтому я выкладываюсь, насколько могу и насколько позволяет мое тело.

Хочу стать лучшим бомбардиром в Бундеслиге. Но я думаю не только о рекордах. Я думаю о команде и о том, как могу помочь", – рассказал Холланд в интервью изданию France Football.

Ранее сообщалось, что Холанд совершил 14 результативных действий в первых 10 матчах за Боруссию Д.

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