Германия

Специалист остался доволен игрой своей команды, несмотря на вылет из турнира.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после поражения ПСЖ (0:2) в ответной игре.

"В самом начале нам пришлось туго, соперник высоко прессинговал. Потом мы играли нормально, было неплохо. Второй тайм тоже не был неудачным. Не хватало только нужного решения в финальной фазе атак, последней передачи. Или предпоследней. Мы пошли вперед большими силами, но пространства для развития атак совсем не было. А два пропущенных гола были вовсе не обязательными", — цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

"Первый гол после углового — все видели, что произошло. Это ошибка, но такое в футболе случается. Как по мне, подача была слишком сильной, чтобы у Бюрки была возможность на перехват. Да и Хуммельса винить не стоит. Второй гол — да, мы могли бы сыграть в обороне и получше".

Следующий матч "шмели" проведут в Бундеслиге против Шальке (14 марта).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.