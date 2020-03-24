Германия

Football.ua вспоминает состав дортмундского клуба, который выиграл последний на данный момент чемпионский титул в Бундеслиге.

В нулевых Боруссия Дортмунд переживала непростой период в своей истории. После третьего титула чемпиона Бунлеслиги в сезоне-2001/02 клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами и некоторое время даже был вынужден бороться за выживание. Однако ситуация для "шмелей" изменилась с приходом Юргена Клоппа в мае 2008 года. Молодой тренер вернул команду на былые позиции в чемпионате Германии и превратил ее в главного конкурента Баварии в начале минувшего десятилетия. Под его руководством "желто-черные" дважды кряду выигрывали национальный титул, а также пробились в финал Лиги чемпионов, где все же не смогли переиграть мюнхенский клуб.

Football.ua предлагает вспомнить главных действующих лиц Боруссии в сезоне-2011/12, когда команда выиграла последнее на данный момент чемпионство и также завоевала Кубок Германии.

Вратари

Роман Вайденфеллер (завершил карьеру) – голкипер выступал в составе Боруссии с 2002 года, а по-настоящему незаменимым для команды стал уже после прихода Клоппа. Своей уверенной игрой Вайнденфеллер также заработал место резервного вратаря сборной Германии, с которой отправился на победный чемпионат мира в 2014 году.

После ухода Клоппа новый тренерский штаб решил довериться более молодому Роману Бюрки, но опытный немец все равно оставался в команде и при необходимости возвращался в рамку ворот. Завершил карьеру Вайденфеллер в 2008 году, а после продолжил работу в клубе на технической должности.

Митчелл Лангерак (Нагоя Грампус) – в Боруссии австралиец был сменщиком Вайденфеллера и довольствовался редкими выходами на поле. В 2015 году присоединился к Штутгарту, где стал основным, когда команда вылетела во вторую Бундеслигу. После неудачного трансфера в Леванте присоединился к японскому клубу Нагоя Грампус, где выступает по сей день.

Защитники

Невен Суботич (Унион Берлин) – пришел в клуб в 2008 году вместе с Клоппом, под руководством которого выступал в Майнце. Серб был одним из любимчиков менеджера и являлся основным центрбеком команды на протяжении всего периода его работы в Дортмунде.

С приходом Томаса Тухеля Суботич угодил в запас и после нескольких сезонов на скамейке и не слишком успешной аренды в Кельне решил перейти свободным агентом во французский Сент-Этьенн, где не добился особых успехов. Минувшим летом также свободным агентом перешел в Унион Берлин и с ходу стал основным игроком новичка Бундеслиги.

Крис Лёве (Динамо Дрезден) – левый защитник присоединился к Боруссии летом 2011-го и чередовал выступления в молодежке с редкими выходами в первой команде. Далее игрок на протяжении четырех сезонов защищал Кайзерслаутерн.

Пиком карьеры Лёве можно считать выступления в Хафферсфилде, с которым он пробился в АПЛ. После вылета "террьеров" по окончании прошлого сезона немец стал игроком Динамо Дрезден.

Матс Хуммельс (Боруссия Д) – один из немногих футболистов, выступающих в команде по сей день, хотя и уходил на три сезона в Баварию, воспитанником которой он является.

Именно в Боруссии Хуммельс стал одним из лучших центральных защитников Германии и основным игроком национальной команды, с которой добился триумфа на ЧМ-2014. Его переход в Баварию принес "шмелям" 35 млн евро, а сам футболист добавил в свою копилку семь трофеев и три чемпионских титула в частности. Летом 2019-го Боруссия не пожалела 30 млн евро, чтобы вернуть Хуммельса, который в этом сезоне пропустил лишь два матча команды в чемпионате.

Патрик Овомойела (завершил карьеру) – немецкий защитник с нигерийскими корнями приближался к завершению карьеры и после нескольких успешных сезонов в Боруссии был вынужден довольствоваться ролью резервного игрока. Уйдя из клуба в 2013-м, он еще немного поиграл во второй команде Гамбурга в региональной лиге.

Лукаш Пищек (Боруссия Д) – поляк присоединился к Боруссии в 2010-м из Герты и уже на протяжении десяти сезонов защищает цвета "желто-черных". Все это время он остается важным игроком команды и является одним из тех, кто олицетворяет ее успехи в новейшей истории. С возрастом и потерей скорости защитник стал выходить не только на правом фланге, но и третьим центрбеком.

Действующий контракт Пищека с Боруссией истекает летом этого года, и 34-летний игрок планирует завершить карьеру футболиста.

Фелипе Сантана (завершил карьеру) – пришел в Боруссию в 2008-м из Фигуэйренсе и неплохо прижился в немецком клубе, пусть и не всегда был основным игроком. В 2013-м перешел в Шальке, где провел один неплохой сезон, а после утратил место в составе. Его дальнейшие выступления в Олимпиакосе, Кубани и Атлетико Минейро также нельзя назвать успешными.

Марсель Шмельцер (Боруссия Д) – воспитанник клуба, который пробился в первую команду в 2008 году и остается там до сих пор. На протяжении практически десяти сезонов Шмельцер был основным левым защитником, который бороздил всю бровку и провел более 350 матчей. Однако в последних двух сезонах в силу возраста и возросшей конкуренции утратил место в составе и лишь изредка выходит на поле.

Действующий контракт немца со "шмелями" рассчитан до 2021 года.

Полузащитники

Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) – один из ключевых игроков чемпионского коллектива Клоппа в средней линии. Выступлению в составе "шмелей" ему мешали лишь травмы, из-за чего он практически полностью пропустил сезон-2013/14.

В 2016 году за 27 млн евро Гюндогана приобрел Манчестер Сити, где он продолжил свой рост и стал одним из важных игроков команды Пепа Гвардиолы. Вместе с "горожанами" немецкий хавбек завоевал восемь трофеев на внутренней арене, включая два титула чемпиона АПЛ.

Себастьян Кель (завершил карьеру) – выступал в Боруссии с начала нулевых и выигрывал чемпионский титул еще в 2002 году. Регулярно выступать в основе опорному хавбеку мешали лишь травмы, но он пользовался уважением в команде и заслужил капитанскую повязку. Повесить бутсы на гвоздь он решил летом 2015-го.

На данный момент немец занимает одну из руководящих должностей в клубе.

Мориц Ляйтнер (Норвич) – воспитанник Мюнхен-1860 лишь начинал свой путь во взрослом футболе и считался большим талантом, однако реализовать весь свой потенциал ему не удалось. Центральный хавбек отдавался в аренды в Аугсбург и Штутгарт, после был продан в Лацио, а затем снова вернулся в Аугсбург. Однако нигде немец так и не заиграл. С января 2008-го Ляйтнер выступает в составе Норвича, но и там не является основным.

Марио Гетце (Боруссия Д) – был одним из лидеров той команды и считался одним из самых талантливых игроков своего поколения. Договорился о переходе в Баварию еще до завершения сезона-2012/13 и сыгранного финала Лиги чемпионов, после чего многие болельщики посчитали его поступок предательством.

Переход в мюнхеский клуб нельзя назвать для Гетце провалом, но и на новый уровень он там не вышел. Впрочем, именно в качестве игрока "красных" он стал чемпионом мира, забив решающий гол в финале с Аргентиной. В 2016-м году полузащитник вернулся в Дортмунд, но выступал уже не так ярко, чему виной были и некоторые серьезные проблемы со здоровьем. На данный момент атакующему хавбеку всего 27 лет, однако определенная недосказанность в его карьере ощущается.

Иван Перишич (Бавария) – пришел на Вестфаленштадион перед началом сезона из Брюгге за 5 млн евро и с ходу закрепился в команде. Однако по ходу следующего сезона хорват утратил место в составе, и в январе его продали Вольфсбургу. В стане "волков" вингер продолжил свое развитие, а летом 2015-го его за 19 млн евро приобрел Интер.

Хоть ничего выиграть с миланским клубом Перишичу не удалось, он был одним из лидеров команды и записал в свой актив немалое количество голов. Минувшим летом полузащитника арендовала Бавария, которая подумывает о его выкупе по итогам сезона.

Якуб Блащиковски (Висла Краков) – один из лидеров команды, который присоединился к ней еще в 2007 году. Всего в футболке "желто-черных" поляк провел 252 поединка, забив 32 гола.

В 2015-м Куба покинул Боруссию, но его выступления в Фиорентине и Вольфсбурге сложно назвать успешными. В февраля 2019-го Блащиковски вернулся в краковскую Вислу, где получил капитанскую повязку и регулярно выходит на поле и отличается результативными действиями.

Несмотря на солидный возраст, вингер продолжается вызываться в сборную Польши, в составе которой в частности противостоял Украине на Евро-2016.

Кевин Гросскройц (Юрдинген 05) – еще один из важных игроков той команды, который великолепно раскрылся при Клоппе. Кроме неплохой результативности, немецкий вингер отличался универсальностью, и тренер шутил, что при необходимости может выпустить его на любой позиции.

После ухода из Боруссии в 2015 году Гросскройц не сумел закрепиться ни в Галатасарае, ни в Штутгарте и на данный момент выступает в клубе Юрдинген 05 из третьей немецкой лиги.

Свен Бендер (Байер) – присоединился к Боруссии в 2009 году и регулярно выходил на поле на позиции опорника, но при необходимости мог также сыграть в центре обороны. За восемь сезонов на Вестфаленштадион немецкий полузащитник провел более 200 матчей.

В 2017 году Свен Бендер перешел в Байер, где присоединился к своему брату-близнецу Ларсу и окончательно переквалифицировался в защитника.

Синдзи Кагава (Сарагоса) – перейдя в Боруссию летом 2010-го, японский хавбек стал настоящим открытием. Атакующий игрок помог "шмелям" завоевать два чемпионских титула и стал лучшим азиатским игроком в 2012 году.

Естественно, Кагава привлек внимание европейских грандов, и в июле 2012-го его за 16 млн евро приобрел Манчестер Юнайтед. Однако оправдать ожидания "красных дьяволов" ему не удалось. Спустя два года Боруссия решила вернуть хавбека, и в первое вемя он действительно показывал прежнюю игру, но позже стал постепенно терять место в составе. После непродолжительно аренды в Бешикташе, минувшим летом японца за 3 млн евро приобрела Сарагоса.

Нападающие

Лукас Барриос (Химнасия Ла-Плата) – парагваец перебрался в Боруссию в 2009 году из Коло-Коло и сходу стал главным бомбардиром команды, забив в первых двух сезонах 44 гола. Однако в сезоне-2011/12 форвард уступил место в основе Роберту Левандовски, а по его окончании и вовсе покинул клуб. Нападающий изрядно поколесил, сменив практически десяток клубов, но нигде не смог показывать былой игры. В начале этого года он присоединился к аргентинской Химнасии из Ла-Платы.

Роберт Левандовски (Бавария) – Боруссия приобрела поляка у Леха в 2010 году за сумму около 4,5 млн евро. Если в первом сезоне молодой форвард еще привыкал к команде, то в следующем – стал ведущим голеадором, забив 30 голов во всех матчах. В сезоне 2012/13 нападающий стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, а всего в 187 матчах забил 103 гола.

Летом 2014-го Левандовски на правах свободного агента последовал в Баварию, где только продолжил поражать ворота соперников, устанавливать различные рекорды, а также завоевал еще пять чемпионских титулов. На данный момент нападающий является лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги среди легионеров и четвертым лучшим голеадором в Лиге чемпионов. А чего стоят его пять забитых голов в ворота Вольфсбурга за девять минут в сентябре 2015-го?

Тренер

За время работы в Боруссии Юрген Клопп перешел из подающего надежды молодого специалиста в разряд лучших немецких тренеров. Постепенно и планомерно выстраивая команду, он превратил "шмелей" в главного конкурента Баварии на внутренней арене и грозную силу в Европе. Под его руководством "желто-черные" прервали гегемонию мюнхенского клуба в Бундеслиге, но в отличие от Штутгарта или Вольфсбурга, которые ранее выигрывали золотые медали, их успех не был разовым. Также он едва не привел дортмундцев к триумфу в Европе, но путь им преградила все та же Бавария.

К концу сезона-2014/15 Клопп начал ощущать, что уже изжил себя в Боруссии и покинул клуб по его окончании. Следующим местом работы немца стал Ливерпуль, и уже там он вышел по-настоящему на мировой уровень. Ему понадобилось несколько сезонов, чтобы собрать боеспособный коллектив, который бы соответствовал его игровым задумкам. Несмотря на неудачи в финалах ЛЕ и ЛЧ, "красные" продолжали путь к вершине и в прошлом сезоне завоевали Кубок чемпионов, а в этом – практически гарантировали заветный чемпионский титул в АПЛ.

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