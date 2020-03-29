Германия

Football.ua рассказывает о неожиданно успешном тренере мюнхенцев.

Думал ли Флик, который начал работать в тренерском штабе Баварии лишь с лета 2019 года, что уже в ноябре он станет возглавит команду и вернет ее на победный путь? Вряд ли.

Ханси, за почти пять месяцев работы, вознес мюнхенцев с четвертого места вновь на вершину, оторвавшись от ближайшего конкурента на четыре очка. Также он находится одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов и оформил выход в полуфинал Кубка Германии. Контракт менеджера заканчивается в конце сезона (знать бы, когда он завершится), и наверняка будет поднят вопрос о том, стоит ли продолжать с ним сотрудничество. Пожалуй, стоит. Почему же?

1. Результаты на уровне Гвардиолы

Нико Ковача уволили после 10-го тура Бундеслиги, в котором Бавария была уничтожена Айнтрахтом (1:5). Проблема в том, что и до этого результата действующий чемпион не демонстрировал уверенной игры, да и с победами дела обстояли нестабильно.

Ситуация складывалась таким образом, что баварцы рисковали безнадежно отстать от Лейпцига и Гладбаха, которые уже запланировали между собой битву за серебряную салатницу. Кроме того, в чемпионате Германии на судьбу Флика сразу же выпало тяжелейшее задание — первый матч предстояло провести против Боруссии Д. Что в итоге? "Красные" не заметили "шмелей", обыграв их со счетом 4:0.

Конечно, скептицизм относительно назначения Флика вернулся после того, как через тур команда потерпела два поражения подряд от конкурентов — Байера и Гладбаха, но затем Ханси заставил всех воспринимать себя серьезно, выдав серию из 11 поединков без поражений. За свои первых 15 матчей в Бундеслиге Флик набрал 37 очков. Больше только у Гвардиолы, набравшего за такое же количество стартовых поединков 41 балл. Только вот тренерского имени у Флика практически нет, а Пеп прибыл на Альянц Арену в статусе самого топового менеджера в мире. Добавьте безоблачное выступление в групповом этапе Лиги чемпионов с последующей легкой прогулкой в Лондоне в игре против Челси, и мы уже получим в достатке аргументов, почему Флика стоит сохранить на посту тренера Баварии.

2. С результатами улучшилась игра команды

Лейпциг, и в особенности Боруссия Д, забивают просто невероятное количество голов в текущем сезоне. Можно пересчитать на пальцах поединки, где эти команды забивали менее двух-трех голов, да и в обороне дела обстоят вполне неплохо. Но и по этому показателю Флик умудрился обскакать своих конкурентов. Важный момент — мюнхенцы имеют лучших показатель забитых и пропущенных в условиях, когда команда практически всю первую половину сезона страдала от травм ключевых футболистов, особенно в линии обороны. И опять про Гвардиолу. 48 из 73 голов в этом сезоне были забиты уже при Флике — на восемь больше, чем в стартовых 15 играх именитого испанца.

В еврокубках тоже все замечательно. "Красные" в среднем на евроарене забивают по три мяча за игру в Лиге чемпионов. Вероятнее всего, трех голов на Стэмфорд Бридж против Челси хватит для того, чтобы продолжить путь в турнире. Что насчет обороны? Опять же, Бавария была вынуждена искать разные варианты и комбинации игроков защитной линии из-за череды травм. Ханси и с этим справился. При нем мюнхенцы завершили 12 поединков без пропущенных голов, пропустив лишь 14 голов во всех соревнованиях. Разве не так выглядит команда, которая достигла идеального баланса между атакой и защитой?

3. Опытные игроки вновь вышли на первые роли

Одной из основный проблем Ковача были его отношения с Томасом Мюллером. Хорватский специалист усадил опытнейшего хавбека на скамейку, место в старте которого казалось непоколебимым, и Томас начал регулярно намекать, что может покинуть команду. Видимо, руководство и болельщики терять одного из лидеров оказались не готовы. А пожертвовать Ковачем — да.

Именно Мюллер оказал большое влияние на возрождение Баварии при Флике. Когда прошлый менеджер отправился в отставку, полузащитнику тут же нашлось место на поле, и он вполне отплатил за доверие.С Ханси во главе игрок принял участие во всех поединках, в основном выходя с первых минут. Результативность также заслуживает особого внимания. За этот период 30-летний футболист забил восемь голов и отдал 15 результативных передач, что превратило его с игрока запаса в третьего по результативности игрока баварцев, уступая только Сержу Гнабри и Роберту Левандовски.

Последний свой гол Мюллер забил Аугсбургу с передачи защитника Жерома Боатенга, который также переживает вторую молодость при Флике. В начале сезона казалось, что некогда основной игрок в системе обороны "красных" выжал свой максимум и его дни на Альянц Арене сочтены, но сейчас ситуация заметно поменялась. Боатенга вновь можно считать топ-защитником Германии, а руководство клуба может значительно заработать, если вдруг таки решит продать его по завершению сезона.

4. Дал толчок для развития молодежи

Откровенно, очень интересно наблюдать за тем, как Флик сумел интегрировать молодежь в первую команду. В первую очередь, менеджер довольно своеобразно решил проблему с отсутствием центральных защитников — номинально левый фулбэк Давид Алаба был смещен в центр с целью компенсировать потерю Никласа Зюле и Лукаса Эрнандеса, а место в старте на левом фланге Ханси доверил молодому Альфонсо Дэвису. 19-летний канадец воспользовался шансом сполна, забетонировав за собой место на поле.

Можно ли сказать, что Дэвис стал фулбэком мирового уровня? Одним из лучших на сегодняшний день, без сомнения. Альфонсо вышел во всех играх при Флике с первых минут, и сейчас трудно представить команду Баварии без него, но он — не единственный молодой футболист, раскрывшийся в самом успешном клубе Германии в этом сезоне.

Джошуа Зиркзее получил свой шанс в первой команде уже через пару недель после того, как Флик возглавил команду. Ставка на молодого нидерландца сыграла. Перед зимним перерывом он забил дебютный гол через несколько минут после выхода на замену. .Когда травму получил Левадовски, именно Зиркзее стал выбором номер один на позицию центрфорварда, тут же забив в игре 24-го тура против Хоффенхайма. По итогу, дебютная игра — есть гол, дебютная игра в старте — также есть гол. Флик не прогадал.

5. Грамотный тренер и отличный человек

Наряду с тем, что он извлекает все лучшее из старой гвардии и новой волны талантов Баварии, Флик медленно, но верно пользуется бездонными запасами талантов, к примеру, Филиппе Коутиньо, которого мюнхенцы арендовали у Барселоны. Изначально приход бразильца и был альтернативой Мюллеру, которого Ковач усадил на скамейку, но старт его карьеры на Альянц Арене откровенно не задался.

Решил ли Флик эту проблему? Конечно. Тренер нашел место на поле обоим футболистам, а Коутиньо уже забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. По большому счету, Ханси дает шанс каждому игроку.

И самое важное. Уход Ковача также много связывали с тем, что бывший менеджер не имел контроля и авторитета в раздевалке. Многие болельщики Баварии связывают положительные результаты именно с тем, что Флик обладает отличными человеческими качествами, которые вновь сделали из Бавариии ту машину, которой она была все эти годы.