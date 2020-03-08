Германия

Под руководством Ханса Флика Бавария демонстрирует достаточно высокие показатели.

В рамках 25-го тура чемпионата Германии Бавария одолела Аугсбург.

Таким образом, под руководством Ханса Флика мюнхенский клуб за 15 матчей набрал 37 очков из 45 возможных.

Только Пеп Гвардиола в Бундеслиге стартовал лучше – 41 пункт.

После 25 туров Бавария занимает первое место в чемпионате Германии с 55 пунктами в активе.

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