Под руководством Ханса Флика Бавария демонстрирует достаточно высокие показатели.
ХАНС-ДИТЕР ФЛИК, GETTY IMAGES
08 марта 2020, 21:55
В рамках 25-го тура чемпионата Германии Бавария одолела Аугсбург.
Таким образом, под руководством Ханса Флика мюнхенский клуб за 15 матчей набрал 37 очков из 45 возможных.
Только Пеп Гвардиола в Бундеслиге стартовал лучше – 41 пункт.
После 25 туров Бавария занимает первое место в чемпионате Германии с 55 пунктами в активе.
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