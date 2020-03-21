Германия

Защитник поведал об игре в немецкой команде.

Защитник Шальке Жан-Клер Тодибо, контракт которого принадлежит Барселоне, заявил, что доволен своим пребыванием в составе "кобальтовых".

"Я прекрасно себя чувствую и доволен тем, как я адаптировался к команде. Конечно, Шальке находится в не самой лучшей форме, но я уверен, что победы придут, когда мы возобновим чемпионат".

"Я всегда знал, что Бундеслига — трудная лига, и теперь я испытываю это на практике. В чемпионате Германии много интенсивности, и мне очень нравится играть здесь", — сказал Тодибо Marca.

В составе "синих" Тодибо провел семь матчей во всех турнирах. К слову, у Шальке есть право выкупа игрока за 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона может использовать защитника как часть сделки с Интером по трансферу Лаутаро Мартинесу.