Защитник поведал об игре в немецкой команде.
Жан-Клер Тодибо, getty images
21 марта 2020, 11:18
Защитник Шальке Жан-Клер Тодибо, контракт которого принадлежит Барселоне, заявил, что доволен своим пребыванием в составе "кобальтовых".
"Я прекрасно себя чувствую и доволен тем, как я адаптировался к команде. Конечно, Шальке находится в не самой лучшей форме, но я уверен, что победы придут, когда мы возобновим чемпионат".
"Я всегда знал, что Бундеслига — трудная лига, и теперь я испытываю это на практике. В чемпионате Германии много интенсивности, и мне очень нравится играть здесь", — сказал Тодибо Marca.
В составе "синих" Тодибо провел семь матчей во всех турнирах. К слову, у Шальке есть право выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Барселона может использовать защитника как часть сделки с Интером по трансферу Лаутаро Мартинесу.