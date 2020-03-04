Испания

"Нерадзурри" готовы вести переговоры по трансферу Лаутаро Мартинеса.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес после завершения текущего сезона может покинуть Серию А и перебраться в испанскую Ла Лигу, где главным претендентом на него является Барселона.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Tuttosport, руководство "нерадзурри" готово отпустить одного из ключевых своих игроков на Камп Ноу, однако взамен хочет получить в свой состав сразу трех футболистов Барселоны.

В этом списке Интера оказался основной полузащитник "сине-гранатовых" Артур Мело и два перспективных игрока — хавбек Карлес Аленья и защитник Жан-Клер Тодибо, выступающие на правах аренды за Бетис и Шальке соответственно.

Ранее сообщалось, что Барселона готова предложить за Лаутаро Мартинеса 70 миллионов евро, а также Артуро Видаля и Нельсона Семеду. Стоит отметить, что в соглашении аргентинского форварда с Интером есть пункт, позволяющий потенциальным покупателям выкупить его контракт за 111 миллионов евро.

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