Германия

Полузащитник Интера Корентен Толиссо может продолжить карьеру в Серии А.

Интер заинтересован в услугах Корентена Толиссо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 25-летний футболист обдумывает потенциальной уход из мюнхенской команды.

Несмотря на покупку Кристиана Эриксена, Интер хочет усилить центр поля. "Нерадзурри" обдумывают покупку Толиссо, а потенциальный переход может обойтись в 35 миллионов евро.

Отметим, что Толиссо получает в Баварии семь миллионов евро в год.

В текущем сезоне француз провел 13 матчей в Бундеслиге: на его счету один гол и две результативные передачи.

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