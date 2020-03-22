Германия

Полузащитник Байера Чарлес Арангис, скорее всего, продолжит выступать за нынешнюю команду.

Спортивный директор Симон Рольфес рассказал, что чилийский хавбек имеет все шансы продолжить выступления за "фармацевтов".

"Арангис? Мы хорошо общаемся. К сожалению, из-за ситуации c COVID-19 переговоры прекратились".

"Тем не менее, Чарли настроен позитивно", — приводит слова Арангиса Bild.

Соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Арангис провел 18 матчей в Бундеслиге: на его счету один гол и три результативные передачи.

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