Полузащитник Байера Чарлес Арангис, скорее всего, продолжит выступать за нынешнюю команду.
Чарлес Арангис, Getty Images
22 марта 2020, 10:20
Спортивный директор Симон Рольфес рассказал, что чилийский хавбек имеет все шансы продолжить выступления за "фармацевтов".
"Арангис? Мы хорошо общаемся. К сожалению, из-за ситуации c COVID-19 переговоры прекратились".
"Тем не менее, Чарли настроен позитивно", — приводит слова Арангиса Bild.
Соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.
В текущем сезоне Арангис провел 18 матчей в Бундеслиге: на его счету один гол и три результативные передачи.
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