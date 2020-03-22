Германия

Чех назвал лигу, которую считает подходящей для себя.

Нападающий Патрик Шик рассказал о своем переходе в Лейпциг и признался, где бы хотел продолжить карьеру.

"Я мечтал об Италии. Сейчас меня привлекает Англия, не буду лгать. Но Лейпциг стал для меня отличным вариантом.

Я также вел переговоры с Дортмундом, Леверкузеном и Шальке. Из Англии были предложения от Эвертона и Кристал Пэлас, а из Испании – от Валенсии. Но мне казалось, что Лейпциг хочет меня больше остальных, мне понравился их стиль и главный тренер Нагельсманн. Теперь видно, что мой выбор был удачным", – рассказал Шик в интервью Fight Club News.

Шик перешел в Лейпциг прошлым летом на правах аренды из Ромы. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 19 поединков в футболке "быков", отличившись семью голами и тремя ассистами.

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