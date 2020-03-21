Испания

Испанец объяснил причину перехода в стан "быков".

Полузащитник Лейпцига Дани Ольмо рассказал о том, кто хотел подписать его в январе и почему он решил присоединиться к немецкому клубу.

"У меня было несколько предложений, не только из Испании, но также из Италии и Англии. Но Лейпциг был готов предложить лучшие условия.

Барселона общалась с моими агентами в ноябре, они хотели оформить мой трансфер быстро, но потом все откладывали по различным причинам. Когда они снова обратились ко мне в конце января, я практически договорился с Лейпцигом. Я хотел выступать в команде, которая была готова представить проект развития для меня.

Лейпциг предложил мне это, в отличие от других клубов. Я присоединился к клубу, который больше других хотел подписать меня", – рассказал Ольмо в интервью изданию Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 5 поединков в футболке "быков", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ольмо отказал Баварии четыре раза пчеред переходом в РБ Лейпциг.