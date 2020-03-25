Германия

Защитник может продолжить выступать за "синих".

Руководство Шальке рассматривает вариант с полноценным выкупом контракта защитника Жана-Клера Тодибо, права на которого принадлежат Барселоне, сообщает Bild.

Напомним, французский футболист присоединился к команде Вагнера в январе на правах аренды. Кроме того, "кобальтовые" имеют право выкупа игрока за 25 миллионов евро.

По данным источника, Барселона готова к продаже Тодибо, так как главный тренер "блаугранас" Кике Сетьен попросил руководство приобрести другого молодого игрока на позицию фулбэка.

Ранее сам футболист рассказал о своем пребывании в составе Шальке, заявив, что он всем доволен внутри коман