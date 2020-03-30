Германия

Маланг Сарр имеет шанс переехать в Германию.

Защитник Ниццы Маланг Сарр попал в сферу интересов Боруссии М, Лейпцига и Вольфсбурга, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, также за ситуацией вокруг французского футболиста активно наблюдает Наполи. Напомним, контракт игрока с "орлами" истекает в 2021 году.

В текущем сезоне Сарр провел в чемпионате Франции 19 поединков, в которых отметился одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что Лейпциг ищет нового молодого защитника, так как клуб вскоре может покинуть Дайот Упамекано.