Талантливый защитник летом собирается сменить клубную прописку.
Дайот Упамекано, getty images
25 марта 2020, 16:38
Дайот Упамекано окончательно решил покинуть РБ Лейпциг и ждет, что сможет перейти в другой клуб уже летом, сообщает SportBild.
В контракте французского защитника прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.
Упамекано в этом сезоне провел 29 поединков в футболке Лейпцига, сделав одну результативную передачу и получив восемь желтых карточек.
На французского защитника претендуют Ливерпуль, Барселона, Бавария и Милан.