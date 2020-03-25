Германия

Талантливый защитник летом собирается сменить клубную прописку.

Дайот Упамекано окончательно решил покинуть РБ Лейпциг и ждет, что сможет перейти в другой клуб уже летом, сообщает SportBild.

В контракте французского защитника прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

Упамекано в этом сезоне провел 29 поединков в футболке Лейпцига, сделав одну результативную передачу и получив восемь желтых карточек.

На французского защитника претендуют Ливерпуль, Барселона, Бавария и Милан.