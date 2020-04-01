Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что идея создания в Европе Суперлиги больше не актуальна в ближайшее десятилетие.

"Мой совет — решать подобные вопросы лишь тогда, когда мы преодолеем кризис. Конечно, в одном аспекте я очень убежден: Суперлиги не будет в ближайшие десять лет".

"На данный момент не может быть никакого интереса к этому. У этой идеи была только одна цель — заработать больше денег. Подобные размышления были сведены к абсурду из-за кризиса, который мы переживаем".

"Возможно, это спровоцирует кризис, и мы, как клубы, больше не будем гоняться за деньгами с такой большой динамикой. Прежде всего, я хочу, чтобы мы преодолели это, не прервав сезон", — цитирует Румменигге AS.