Германия

Джонджо Кенни за неполный сезон успел стать своим в Гельзенкирхене.

Шальке арендовал у Эвертона защитника Джонджо Кенни на один сезон без права выкупа, однако постарается договориться с "ирисками". Предположительно, "кобальтовые" хотят продлить аренду на еще один сезон.

"Кенни проводит великолепный сезон. Он не только подходит Шальке как игрок, но и как типаж. Это художник, который работает на 100% чисто в каждой игре", — цитирует спортивного директора Шальке Йохена Шнейдера Bild.

Кенни в нынешнем сезоне провел 23 матча в Бундеслиге и обзавелся любовью болельщиков клуба.

Шальке после 25 туров Бундеслиги идет на шестом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 12 очков.