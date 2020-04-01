Германия

Изменения вступят в силу со следующего сезона.

Айнтрахт из Франкфурта-на-Майне впервые за 15 лет поменяет название стадиона, сообщил клуб в Твиттере.

Со следующего сезона стадион клуба будет называтьсян не Коммерцбанк Арена, а Дойче Банк Парк. Партнерство продлится как минимум до июня 2027 года.

"Дойче Банк передает очень важный сигнал на будущее и снова вдыхает жизнь в исторический спортивный парк в Франкфурте. Начиная с июля, вся наша зона стадиона будет называться Дойче Банк Парк", — гласит заявление клуба.

До того, как получить коммерческое название, арена Айнтрахта была известна как Вальдштадион.

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