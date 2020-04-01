Германия

Карьера одного из главных игроков Баварии последнего десятилетия могла сложиться совсем иначе.

Немецкий менеджер и тренер Ральф Рангник признался, что в 2008 году возглавляемый им Хофффенхайм был близок к подписанию Томаса Мюллера из Баварии.

"Мы согласовали переход с Томасом Мюллером и его советником Людвигом Коглем. Хоффенхайм мог подписать Томаса за 3 млн евро. Однако в итоге на этот переход наложили вето", — рассказал Рангник Sport1.

Также Ральф рассказал, что "деревенские" были на продвинутой стадии переговоров по молодым Хольгеру Бадштуберу и Матсу Хуммельсу, однако трансферы так и не состоялись.

Томас Мюллер до сих пор выступает за Баварию. На старте сезона он порывался покинуть клуб, потому что мало играл под руководством Нико Ковача. Однако с приходом на тренерский пост Ханси Флика Мюллер снова стал одним из лучших игроков мюнхенцев и теперь может продлить контракт с клубом.

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