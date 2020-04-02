Нападающий Боруссии Д Юссуфа Мукоко сможет сыграть за первую команду уже в ноябре этого года.
Юссуфа Мукоко, Getty Images
02 апреля 2020, 17:59
Немецкий футбольный союз снизил возрастной порог для игроков Бундеслиги: теперь выходить на поле в матчах этого турнира можно с 16 лет, сообщает kicker.
Просьба об изменении этого правила была подана дортмундской Боруссией. С ноября этого года "шмели" смогут рассчитывать на пока 15-летнего Юссуфу Мукоко, который блистает в команде U-19.
По действующим правилам клубы могут использовать только достигших 18-летия футболистов.
В нынешнем сезоне Мукоко забил 34 гола в 20 матчах чемпионата U-19.
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