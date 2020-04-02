Германия

Вингбек Аталанты был близок к первому вызову в национальную команду.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что собирался вызвать на мартовские товарищеские матчи вингбека Аталанты Робина Госенса, который имеет также и голландское гражданство.

"Мы с помощниками раздумывали над вызовом Госенса на товарищеские матчи в марте. Было бы хорошо увидеть его лично", — цитирует Лева Football Italia со ссылкой на Kicker.

Игры были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Госенс перебрался в Аталанту из Хераклеса в 2017 году за 1 млн евро. В нынешнем сезоне он отметился 8 голами и 5 ассистами в 30 матчах во всех турнирах.

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