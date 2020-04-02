Вингер Манчестер Сити может сменить прописку летом.
Лерой Сане, Getty Images
02 апреля 2020, 19:59
Немецкий крайний нападающий Ман Сити Лерой Сане по-прежнему входит в сферу интересов Баварии, утверждает журналист Bild Кристиан Фальк.
Предыдущая договоренность по трансферу Лероя недействительна, Баварии придется снова обсуждать переход с "горожанами".
Кроме Баварии интерес к футболисту проявляет и чемпион Испании Барселона.
В нынешнем сезоне Лерой не играл из-за разрыва крестообразных связок колена.
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