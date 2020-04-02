Германия

Вингер Манчестер Сити может сменить прописку летом.

Немецкий крайний нападающий Ман Сити Лерой Сане по-прежнему входит в сферу интересов Баварии, утверждает журналист Bild Кристиан Фальк.

Предыдущая договоренность по трансферу Лероя недействительна, Баварии придется снова обсуждать переход с "горожанами".

Кроме Баварии интерес к футболисту проявляет и чемпион Испании Барселона.

В нынешнем сезоне Лерой не играл из-за разрыва крестообразных связок колена.

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